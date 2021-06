LIVE | Reisadvies naar geel voor meerdere landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en groot deel Italië

Stel neemt all inclusive wel heel letterlijk: koelkast, douchekop en TL-balk meegenomen uit hotel

6 juni Een stelletje dat verbleef in een hotel aan Klein Zwitserland in Gilze, is vrijdagnacht aangehouden. Het stel wilde namelijk niet alleen de mini shampoos uit de hotelkamer meenemen, maar had ook de koelkast en een kussen in hun auto geladen. Ook lagen een douchekop en TL-balk klaar om meegenomen te worden.