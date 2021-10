LIVE | ‘Reisbureaus verzaken infoplicht bij oranje reisadvies’, Nieuw-Zeeland eist prik bij leraren en artsen

Uitgezaai­de longkanker én meedoen aan de marathon? ‘Betonnen Wouter’ uit Oldenzaal doet het

10 oktober Hoe zijn leven er over vijf jaar uitziet? Wouter Hofsté (33) heeft geen idee. In 2019 werd de Oldenzaler gediagnosticeerd met uitgezaaide longkanker. Hoewel hij een week geleden nog chemo had staat hij zaterdag aan de start van de 13de editie van de Landgoed Twente Marathon. „Het enige wat ik kan doen is genieten.”