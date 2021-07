LIVE | RIVM: 72 procent van jongeren wil prik, systeem voor gratis testen nog niet ‘optimaal’

Zomerweer in juli? De voorspel­lin­gen zijn onzeker. ‘Komende twee weken geen 25 tot 30 graden’

30 juni Krijgen we na de bovengemiddeld warme én natte juni een echte zomerse julimaand? Misschien, maar heel overtuigend is het nog niet. Er kunnen wel degelijk buien vallen de komende twee weken, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza. Daarbij kunnen we rekenen op temperaturen tussen de 20 en 23 graden.