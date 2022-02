LIVE | RIVM: Booster bij al gevaccineerde halveert kans op omikron, Gommers blijft voorlopig OMT-lid

twee arrestaties Ongeloof bij Milieude­fen­sie om ontruiming Sterrebos: ‘Burgemees­ter heeft flink gefaald’

De politie heeft vanochtend twee personen aangehouden in het Sterrebos, naast VDL Nedcar in Borne. Actievoerders bezetten het bos sinds 28 januari in een poging de voorgenomen kap van het bos te voorkomen. De politie is dinsdag bezig het bos te ontruimen en haalt actievoerders uit bomen.

11:26