LIVE | Ruim 55.000 nieuwe coronagevallen, ziekenhuisbezetting stijgt weer

‘Verdachte ontucht met minderjari­gen nog actief bij stichting Kanjer Wens’

Peter V., die wordt verdacht van ontucht met minderjarige jongens, is nog steeds actief voor Kanjer Wens Nederland in Almere. Dat bevestigen meerdere bronnen die nauw betrokken zijn of waren bij de stichting aan Omroep Flevoland. Kanjer Wens richt zich op het vervullen van wensen van zieke kinderen.

11 februari