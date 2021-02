LIVE | Rutte: Middelbare scholen deels open, winkelen op afspraak mogelijk vanaf 3 maart

In 40 dagen tijd kan iedereen gevacci­neerd zijn: waarom dat toch niet lukt en andere prangende vragen

21 februari Wat de GGD betreft kan in principe iedereen in veertig dagen tijd gevaccineerd zijn. Dat gaat echter niet gebeuren en daar zijn goede redenen voor, zegt diezelfde GGD. Zoals er ook verklaringen zijn waarom mensen niet kunnen kiezen voor een specifiek vaccin. Of voor een priklocatie naar voorkeur. Acht prangende vragen over het vaccineren.