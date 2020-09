LIVE | Rutte: nog eens acht regio's in de gevarenzone, vaker persconferentie

Premier Mark Rutte vreest dat nog acht veiligheidsregio’s in ons land naar de alarmfase ‘zorgelijk’ gaan komende vrijdag. Er wordt snel gesproken over eventuele nieuwe maatregelen. In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland in totaal zo’n 2250 nieuwe corona-gevallen gemeld. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemt de stijging in de ziekenhuisopname ‘alarmerend’. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.