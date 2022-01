LIVE | RVD zegt niets over ‘coronacoupe’ koning, gros van besmettingen Amsterdam door omikron

De vogelgriep lijkt een 'omikron-variant' te hebben: 'Ook in dichte stallen komt het nu binnen’

Hoewel er al meer dan twee maanden een ophokplicht geldt, is in die tijd bij tien pluimveebedrijven met 10.000 dieren of meer de vogelgriep vastgesteld. Onduidelijk is hoe dat kan. Het baart Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, zorgen. „Het zouden er nul moeten zijn.”

6 januari