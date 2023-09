LIVE: Slachtoffer gruwelijke koffermoord gemarteld voor dood, verdachte zocht online naar ‘gehaktmolen’

Manuel Alvarez (27) uit Zwijndrecht blijkt voor zijn dood te zijn gemarteld. Volgens deskundigen had hij meerdere snijwonden, die hem niet fataal werden, vertelde de rechter maandagochtend. Met tal van messteken werd hij uiteindelijk om het leven gebracht. De politie vond het slachtoffer in stukken gezaagd terug in de kofferbak van een auto. Volg hier het liveblog.

Vijf mannen, tussen de 20 en 28 jaar, zijn volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij de geruchtmakende moord op de vader van drie jonge kinderen. Op 28 juli 2021 vorig jaar verdween Alvarez (29) plotseling van de radar voor familie en vrienden. Een paar dagen later - 2 augustus - werd zijn stoffelijk overschot teruggevonden in een auto geparkeerd in de Aalbersestraat in Dordrecht. Dit gebeurt nadat hoofdverdachte Abdi B. (27) bij de politie bekent Alvarez te hebben omgebracht, in een ‘geleende’ huurwoning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam.

Ik heb alles alleen gedaan. En als anderen mij hebben geholpen, wisten zij niet waar het om ging Abdi B.

Volgens B. heeft hij Alvarez helemaal alleen gedood. Hij zou geld van hem hebben geëist en het slachtoffer verantwoordelijk te houden voor een steekpartij waarbij de broer van B. betrokken was. ,,Ik heb alles alleen gedaan. En als anderen mij hebben geholpen, wisten zij niet waar het om ging”, zei de hoofdverdachte.

Vingerafdrukken en bloedsporen

Het Openbaar Ministerie gelooft daar - gesteund door gevonden DNA-materiaal, vingerafdrukken en bloedsporen - helemaal niks van. In totaal worden vijf mensen in meer of mindere mate door het OM verantwoordelijk gehouden voor de dood van Alvarez en het kwijtmaken van zijn lichaam: Abdi B., Burhan A. (20), Mustapha B. (28), Khalil Y. (22) en Ali Y. (25).

Volledig scherm Links: Een bloemenzee ter nagedachtenis aan Manuel Alvarez. Rechts: Abdi B., de hoofdverdachte, tijdens een allereerste zitting in 2021. © Frank de Roo / Nicole van den Hout

Ali Y. verklaarde in de woning te zijn geweest toen B. en Alvarez ruzie kregen. ,,Het ging van praten naar schreeuwen naar vechten. Ik schrok ervan. Ik zat er tussenin. Ik was bevroren.” Hij zei na de steekpartij ‘in shock’ te zijn geweest. ,,Ik moest kotsen.’’ Over de periode dat Alvarez vastgebonden zou hebben gezeten en gemarteld, kon of wilde hij niets zeggen. Een anonieme getuige verklaarde dat Y. het slachtoffer naar de woning zou hebben gelokt en zou hebben geholpen met schoonmaken.

Handboeien

Het lichaam van Alvarez werd vermoedelijk in stukken met een taxi verplaatst naar de woning van de hoofdverdachte aan de Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht, met behulp van enkele koffers. Daar vond de politie onder meer rode schoonmaakhandschoenen, handboeien, spierweefsel, botweefsel, bloed van Alvarez gevonden, vertelt de rechter. Net als een met bloed besmeurd zwembad. In een van de vuilniszakken werd ook een bebloed strijkijzer aangetroffen.

Op zijn telefoons zou B. hebben gezocht op onder meer ‘gehaktmolen kopen’ en ‘woning huren voor één dag’. B. is weinig spraakzaam, zegt er weinig voor te voelen zijn eerdere verklaringen nog eens te moeten herhalen. Medeverdachte Khalil Y., die onder meer samen met de hoofdverdachte gezien is bij de kelderbox in Zwijndrecht, weigert vragen te beantwoorden.

Burhan A.(20) verklaarde de hoofdverdachte geholpen te hebben met tillen van koffers in Zwijndrecht, maar zegt dat hij destijds niet wist wat er was gebeurd. Zijn telefoon staat op vliegtuigmodus. ,,Dat doe ik wel vaker, om energie te sparen of omdat ik niet gestoord wil worden.’’

De rechtszaak duurt in totaal naar verwachting vier dagen. De uitspraak wordt verwacht op 9 oktober.

Liveblog bekijk belangrijke updates Nu de hoofdverdachte: Abdi B. (27), die beweert de moord alleen te hebben uitgevoerd Dan nu over naar de persoonlijke omstandigheden van hoofdverdachte Abdi B. (27) uit Zwijndrecht, die al 775 dagen vastzit voor de koffermoord en beweert dat hij de moord op Manuel Alvarez in zijn eentje heeft uitgevoerd. Qua strafblad: hij heeft een overval op zijn geweten, dat gebeurde in 2014. Hij heeft negen maanden in een jeugdinrichting gezeten daarvoor. Rechtbanktekening van Abdi B., de hoofdverdachte. © Nicole van den Hout Y. zegt ambities te hebben in het leven Khalil Y., die enkele maanden geleden ook al op vrije voeten werd gesteld in afwachting van deze inhoudelijke zitting, werkt in een magazijn op dit moment. In een rapport van de reclassering staat 'wellicht dat Khalil Y. functioneert op een licht verstandelijk beperkt niveau'. Y. zelf heeft daar twijfels bij. ,,Ik geloof dat niet. Ik moest die test in het Nederlands maken, dat is lastig voor mij." Ook wordt in het rapport gezegd dat Y. 'misschien makkelijk te beïnvloeden is'. ,,Vroeger misschien, maar ik heb mijn lesjes wel geleerd. Ik kan nu nee zeggen als ik iets niet wil", reageert hij op de rechter. Khalil Y. woont momenteel begeleid. ,,Ik zou daar weg willen. En zelf een woning willen hebben." Hij zegt ambities te hebben in het leven. Nu Khalil Y. (22), die al veel op zijn strafblad heeft staan De persoonlijke omstandigheden van Khalil Y. (22) uit Zwijndrecht. Op zijn strafblad: diefstal, geweld, vernieling, medeplegen van heling & brandstichting. Dit zou allemaal in 2021 zijn gebeurd. Khalil Y. heeft al meerdere delicten op zijn strafblad staan. © Nicole van den Hout Hij zou wel vrachtwagenchauffeur willen worden Hij heeft 563 dagen vastgezeten voor de koffermoord in totaal, in voorarrest. Hij is even op vrije voeten geweest, maar kwam weer vast te zitten na de gewelddadige overval op de vrouw in Den Haag. Burhan A. heeft 'wel een aantal dingen' op zijn strafblad staan, maar alle zaken zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Burhan A. zou het liefst weer bij zijn moeder gaan wonen als hij vrij komt. Hij zou wel vrachtwagenchauffeur willen worden. Hij moet op zoek naar een 'eigen woning', want hij kan wegens de geschiedenis niet langer in Zwijndrecht wonen. Persoonlijke omstandigheden van Burhan A. Nu de persoonlijke omstandigheden van Burhan A. (20) uit Dordrecht. Hij wordt momenteel nog verdacht van een ander strafbaar feit. Het gaat om een diefstal van een Iphone na een afspraak via Marktplaats, op 15 mei dit jaar in Den Haag. Burhan was op dat moment tijdelijk op vrije voeten, ondanks dat hij mede wordt verdacht van moord op Alvarez. Hij zou een zwangere vrouw hebben omgeduwd in haar woning en er met de telefoon vandoor zijn gegaan. Volgens A. is dat omdat hij 'niks had' toen hij uit de gevangenis kwam. Hij zag geen andere uitweg. Rechtbanktekening van Burhan A.. A. wordt momenteel verdacht van nóg een strafbaar feit. © Nicole van den Hout 'Moeite zich aan te passen aan de Westerse cultuur' Ali Y. heeft schulden. Hij heeft een uitkering. Uit gesprekken met een psychiater blijkt dat hij 'een stoornis in cannabisgebruik' heeft. Hij gebruikt het (cannabis, red.) vier of vijf keer per week. Ook wordt gezegd dat Ali Y. 'zwakbegaafd' is én dat hij moeite heeft zich aan te passen aan de Westerse cultuur. 'Door die combinatie is hij wat beperkt in zijn sociale functioneren, staat er geschreven in het rapport. Y. is niet zo zelfstandig en is ook best wel beïnvloedbaar, legt de rechter uit. Een psycholoog zegt dat het moeilijk is Ali Y. te doorgronden. Hij neemt weinig verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag en denkt niet aan slachtoffers. ,,Hij heeft geen berouw, geen spijt en neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn daden." Nu de persoonlijke omstandigheden van Ali Y. Nu die van Ali Y. (25) uit Rotterdam. Zijn strafblad is wat uitgebreider, in oktober 2021 zou hij een bromfiets hebben gestolen. In 2021 is hij veroordeeld voor een straatroof en is hij ook een paar jaar in een jeugdinrichting geplaatst. Hij zegt dat hij daar heeft geleerd aan zichzelf te werken. Hij zou een eigen huis krijgen, was het plan. Ali Y. vandaag in de rechtbank van Dordrecht. Hij zegt geleerd te hebben aan zichzelf te werken. © Nicole van den Hout Persoonlijke omstandigheden Mustapha B. worden besproken Nu worden de persoonlijke omstandigheden besproken. Allereerst die van Mustapha B. (28) uit Zwijndrecht. Hij heeft wel eens een boete gekregen voor belediging van een ambtenaar en voor enkele verkeersovertredingen. ,,Verder staat er niets op uw strafblad", zegt de rechter. Hij woont nog bij zijn ouders. Hij wil op korte termijn verloven en trouwen. Als hij vast zou komen te zitten, zegt hij tegen de rechter, raakt hij waarschijnlijk alles kwijt. De nabestaanden om de tribune zuchten luid: zij zijn immers Manuel kwijt, en híj is zijn toekomst écht helemaal kwijt.

Mustapha B. (28) uit Zwijndrecht, vandaag in de rechtbank van Dordrecht. Hij woont nog bij zijn ouders en wil op korte termijn trouwen. © Nicole van den Hout Gelegenheid om nog in te gaan op de onderdelen van het dossier De rechter stelt dat de feiten zo voldoende besproken zijn. ,,Aan de officieren van justitie en aan de verdediging wordt de gelegenheid geboden waar nodig, om nog specifiek in te gaan op onderdelen van het dossier." De advocaten van de verdachten knikken. Ali Y. lijkt zich weer wat terug te trekken De officier van justitie probeert nog wat meer informatie los te peuteren uit Ali Y., die net voor het eerst 'uit de school klapte' en de rechters en het OM wist te verbazen met zijn statement over wat er gebeurde in de woning in Rotterdam ten tijden van de moord op Manuel Alvarez. Maar hij lijkt zich nu weer terug te trekken: ,,Ik beroep me op mijn zwijgrecht", zegt hij op elke vraag. Lichtelijk stamelend. De zitting wordt weer hervat Nu is er pauze tot 14 uur vanmiddag Meerdere nabestaanden van Manuel Alvarez lopen bij het aanhoren van de gruwelijke details huilend de zaal uit Op 7 augustus 2021 werd een stille tocht gehouden voor de omgebrachte Manuel. Daar liepen veel hevig geëmotioneerde nabestaanden mee. © Frank de Roo 'Wij willen graag de waarheid weten' De anonieme getuige gaf aan dat Ali Y. zelf slachtoffer Manuel naar de moordwoning zou hebben gelokt, aldus de rechter. ,,Manuel wilde vluchten uit de woning. En toen hebben ze hem geslagen. Wat u nu vertelt is een ander verhaal dan dit. En wij willen graag de waarheid weten", zegt de rechter. Ali Y. zegt zich het niet te herinneren. ,,Maar ik heb Manuel niet gelokt naar de woning." ,,De anonieme getuige zei verder dat ze (de mensen in de woning ten tijden van de moord, red.) hebben schoongemaakt met ammoniak, het lichaam van Manuel in stukken hebben gezaagd of gesneden en dat vervolgens in koffers hebben gestopt", zegt de rechter. Ali Y. zegt daar niet op te willen reageren. NFI (Nederlands Forensisch Instituut) heeft onderzoeksrapporten gemaakt Volgens de rechter zijn er rapporten door het NFI (het Nederlands Forensisch Instituut) gemaakt. Daarin wordt gesproken dat slachtoffer Manuel geboeid is geweest. Onder meer om zijn polsen. Volgens het rapport zijn er ook verwondingen toegebracht, die niet aan de dood hebben bijgedragen. ,,Heeft u gezien dat er met een mes ook andere dingen zijn gedaan?", vraagt de rechter. Ali Y. wil daar niks over kwijt. Ali Y. hoorde wel iets over geld, maar hij wist niet waar het over ging. De sfeer vóór de moord was volgens hem eerst normaal, daarna boos. ,,Was er angst?", vraagt de rechter. ,,Ja, zowel Manuel als Abdi B. waren in paniek", volgens Ali Y. Volgens de rechter was Manuel echter niet op eigen houtje naar de woning in Rotterdam gekomen De rechter vraagt aan Y.: Leefde Manuel nog toen u terugkwam? Hij antwoordt: ,,Die leefde niet meer." ,,Was u erbij toen zijn lichaam in stukken werd gezaagd?", vraagt de rechter. ,,Daar wil ik niks over zeggen." Volgens de rechter was Manuel echter waarschijnlijk niet op eigen houtje naar de moordwoning toegekomen. Er zouden meerdere verklaringen zijn, onder meer van de Abdi B., dat Manuel met de hoofdverdachte de woning instapte. Hoe zit dat dan? Ali Y. zegt niet te willen praten over anderen. Of het zich niet te kunnen herinneren. 'Er was een steekpartij. Ik kon er niet tegen. Ik ging naar de wc, ik moest kotsen.' Ali Y. vervolgt: ,,Manuel Alvarez belde op een gegeven moment aan, volgens mij. Ik gaf hem een hand", zegt Ali Y. ,,Het ging van praten tussen Manuel en (hoofdverdachte, red.) Abdi B., naar steeds harder praten. Het liep uit de hand, het werd vechten. Ik schrok ervan. Ik zat er tussenin. Ik was bevroren." ,,Er was een steekpartij. Ik kon er niet tegen. Ik ging naar de wc, ik moest kotsen. En ik moest een vuilniszak aan Abdi B. geven. Ik denk dat daardoor mijn vingerafdruk op die vuilniszak is gekomen." ,,Ik moest door het bloed lopen, daardoor zat er op mijn schoen ook DNA, denk ik. Ik heb gedoucht, ik heb slippers gekregen die er op de gang stonden. Heb andere kleren aangetrokken. Daarna heb ik de metro gepakt naar een vriend elders in Rotterdam, daar heb ik mijn verhaal gedaan. Ik denk dat hij de anonieme getuige is die zich (maanden geleden, red.) heeft gemeld." Een rechtbanktekening van Ali Y. tijdens een eerdere zitting. © Nicole van den Hout Ali Y. (25) uit Rotterdam wordt nu verhoord (en is bereid wél iets toe te lichten) Nu wordt Ali Y. (25) uit Rotterdam verhoord. Volgens een anonieme getuige was hij, net als Abdi B., in de woning aan de Zevenkampse Ring ten tijde van de moord. Ali Y. is in tegenstelling tot de andere verdachten wél bereid iets toe te lichten, tot verrassing van de rechter. Ali vertelt dat hij alléén Abdi kende. Want: ,,Hij ging mij helpen toen ik jeugd-tbs had. Ik had weinig geld. Op een dag, de 28ste van juli, hebben we afgesproken. Ik ben opgehaald door een auto. Ik zeg niet door wie. Abdi B. vertelde mij dat ik dat huis aan de Zevenkampse Ring moest schoonmaken tegen vergoeding, omdat Abdi B. daar (hennep, red.) zou gaan kweken, zei hij. De huurder van de woning zou op vakantie zijn gegaan voor zes maanden." 29 juli; spullen gekocht bij Decathlon om 'het lichaam op te ruimen' Op 29 juli om 09.30 uur zou Mustapha contact hebben gelegd met Abdi B. ,,Welke plek broer?" stond er in een bericht aan de hoofdverdachte. ,,Ik zie je." De rechter vermoedt dat Mustapha B. Abdi B. een kwartier later bij de Decathlon zou hebben afgezet op de Coolsingel, alwaar de hoofdverdachte spullen zou hebben gekocht om 'het lichaam van Manuel Alvarez op te ruimen'. Later zou Mustapha B. twee koffers hebben meegenomen vanaf de Zevenkampse Ring. In die koffers, de blauwe en rode, wordt onder andere een bivakmuts aangetroffen. Daar zit een 'mengprofiel op' met onder andere het DNA van Mustapha B.. Volgens B. zou hij die bivakmuts voor de lol op hebben gehad een keer in de kelderbox. Niet in de 'moordwoning' in Rotterdam. Bij de Decathlon aan de Coolsingel in Rotterdam werden op 29 juli spullen gekocht om het lichaam van slachtoffer Manuel Alvarez op te ruimen. © Marco De Swart Tijdlijn middag van 28 juli Op 28 juli om 15.55 uur is te zien dat de rode en blauwe koffer uit de kelderbox van Abdi B. (bij de flat in Zwijndrecht, red.) komen. Die worden in een auto gelegd. Die auto rijdt rond 16.00 uur weg. Een telefoon straalt een zendmast aan in Rotterdam. Daarna stuurt Mustapha B. een bericht en zoekt naar een adres, in de buurt van de Zevenkampse Ring. ,,Kunt u zich herinneren dat u daarop gezocht zou hebben?", vraagt de rechter. ,,Niet echt, nee," zegt Mustapha. Van 17.05 tot 17.12 uur zet u uw telefoon in de vliegtuigstand. Mustapha zegt zich daar niks van te herinneren. Volgens een getuige was dat het tijdstip waarop een sleutel overhandigd werd. Daarna wordt iemand uit de auto gezet. De telefoon van Mustapha straalt verschillende zendmasten aan in Rotterdam, onder meer op Zuid. Om iets over 17.30 uur zou Abdi B. een berichtje hebben gestuurd naar Mustapha. ,,Yo Fakka, ik sta buiten." Er wordt verschillende keren gebeld en bericht naar Ali Y. (25) uit Rotterdam, die ook één van de verdachten is. Om 17.45 uur gaat de telefoon van Mustapha weer in de vliegtuigmodus. Daarna wordt verbinding gemaakt met een telefoonmast in de buurt van de Zevenkampse Ring (bij de moordwoning in Rotterdam, red.). Om 18.50 uur gaat de telefoon weer in de vliegtuigmodus. Dan maakt de telefoon later weer verbinding in Zwijndrecht. Rond Op het alarmpistool in de moordwoning in Rotterdam is ook DNA aangetroffen van Mustapha B. ,,Ik ben vaker in de mancave van Abdi B. geweest in de kelderbox bij zijn woning, misschien heb ik het daar een keer aangeraakt."

