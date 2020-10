LIVE | Sneller boete bij corona-overtredingen: ‘Wil je niet luisteren? Dan een boete’

Hoe de sterkste man ter wereld Ted van der Parre in de bijstand terecht­kwam, maar altijd tevreden bleef

18 oktober Hij was ooit de sterkste man van de wereld. Ted van der Parre zit nu in de bijstand en heeft al jaren geen voet meer in de sportschool gezet. Dankzij zijn kracht reisde hij de hele wereld over, maar het kostte hem ook zijn kortetermijngeheugen en huwelijken liepen op de klippen. Toch zit hij nooit bij de pakken neer. ,,Wie dat doet, belandt echt in de goot.”