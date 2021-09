LIVE | ‘Staatssecretaris Keijzer heeft kritiek op coronabewijs’, voetbalstadions weer vol publiek

Hoe deze Brabantse broodjes­ver­ko­per eigenlijk de baas van een martelge­van­ge­nis bleek

24 september De Syriër die vanuit zijn broodjeszaak in Eindhoven de lunch regelde voor hongerig kantoorpersoneel in de binnenstad, blijkt een voormalig terrorist. Fatah al H. gaf als emir leiding in een martelgevangenis en werd deze week veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. Maar waar is zijn terreurgeld gebleven?