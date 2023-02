LIVE | 'Stop' op aantal BN'ers voor actiedag door enorme animo, tussenstand ruim 28,6 miljoen euro

Door politie gezochte mogelijk ontvoerde vrouw weer terecht

De vrouw van wie de politie vreesde dat ze vrijdagavond in Eindhoven ontvoerd was, is terecht. Ze verkeert in goede gezondheid, liet de politie zaterdagavond weten. Die kwam haar op het spoor na een gouden tip. Wat er precies aan de hand was is vooralsnog niet duidelijk.