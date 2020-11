LIVE | Straks ook testen zonder klachten, Canada bestelt 56 miljoen meer doses van Pfizer-vaccin

CoronavirusOok mensen zonder coronasymptomen kunnen binnenkort worden getest. Het gaat om nauwe contacten van besmette mensen, inkomende reizigers uit oranje gebieden en mensen die in beeld komen via de corona-app. Ondertussen gaat de Europese Commissie definitief over tot de aanschaf van 200 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.