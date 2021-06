LIVE | Topdrukte bij huisartsenposten sinds versoepelingen, premier Luxemburg test positief

Update Hackers achter ict-problemen teststra­ten: jongeren dreigen eerste stapavond mis te lopen

26 juni Hackers hebben vrijdag geprobeerd in te breken in de systemen van Testen voor Toegang. Door de ict-problemen liep het verwerken van testuitslagen enorme vertragingen op. Stichting Open Nederland, die de sneltesten regelt in opdracht van de overheid, zegt dat er geen gegevens zijn gelekt. Met man en macht wordt geprobeerd de achterstanden weg te werken. Vooral jongeren maken zich zorgen, omdat ze zich massaal lieten testen om vannacht voor het eerst weer te kunnen stappen.