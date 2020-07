LIVE | Trump draagt mondkapje in het openbaar, Viruswaanzin demonstreert in Den Haag

De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst een gezichtsmasker in het openbaar gedragen. Dat weigerde hij al die tijd. Australiërs die per vliegtuig terugkeren naar Sydney, zullen een rekening krijgen van duizenden dollars voor de veertien dagen die ze verplicht in hotelquarantaine moeten doorbrengen. In Den Haag zijn vanmiddag actievoerders van Viruswaanzin op de been. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.