LIVE | Trump verwacht dit jaar nog vaccin te hebben, aantal coronadoden Mexico passeert de 30.000

Veel rookontwik­ke­ling bij grote branden in Sliedrecht, Zandvoort en Deventer

6:56 In Zandvoort is vannacht een grote uitslaande brand uitgebroken bij Beachclub Tien aan de boulevard. Ook in Sliedrecht en Deventer braken grote branden uit. In Sliedrecht is vrijwel zeker asbest vrijgekomen. In Deventer werd een NL-alert afgegeven en een woonwagenkamp ontruimd.