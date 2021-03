LIVE | Trump: ‘Zonder mij was er pas over vijf jaar vaccin’, aantal kinderen dat zich laat testen stijgt

Panprotest loopt uit de hand: man opgepakt omdat hij elke avond enorme bak herrie maakt

10 maart Elke avond slaat hij 13 minuten lang met een pollepel op een pan, bij wijze van avondklokprotest. De Chileen die dat doet in Utrecht is nu opgepakt voor geluidsoverlast, maar is niet van plan het kabaal te staken.