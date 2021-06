LIVE | TUI: Geen verre reizen of naar landen met oranje reisadvies, 2001 en 2002 aan de beurt voor prik

coronavirusMensen die geboren zijn in 2001 en 2002 kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken. Morgen volgt waarschijnlijk de groep uit 2003, waarmee elke volwassen Nederlander de kans heeft gehad om een vaccinatie te halen. Kerken hebben zich tijdens de coronacrisis drukker gemaakt om de eigen gemeente dan om kwetsbaren in de samenleving, constateren kerkelijke instanties voor sociaal werk. Vragen als ‘hoeveel mensen mogen er binnen’ en ‘kunnen we weer zingen’ leken belangrijker. Diaconale organisaties klopten tevergeefs aan. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.