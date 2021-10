LIVE | Uitlaatservices kunnen aantal ‘coronahonden’ niet aan, ‘Thaise bedrijven leverden gebruikte handschoenen’

coronavirus‘Een hoop mensen dachten er véél te gemakkelijk over’, zeggen uitlaatdiensten over het aantal honden dat ze krijgen aangeboden. Ze zitten bomvol en hebben geen plek voor al die ‘coronahonden’. Sinds het begin van de coronapandemie hebben Thaise bedrijven miljoenen inferieure en gebruikte medische handschoenen aan afnemers in de Verenigde Staten geleverd. Volgens CNN is het slechts ‘het topje van de ijsberg’. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.