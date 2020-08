LIVE | Uitslag coronatest online via digiD, 600 besmettingen op Aruba in ruim een week

Immuniteit een illusie? Vrouw overlijdt na tweede positieve coronatest

7:30 In het Gelderse Wapenveld is afgelopen weekend een bewoonster van een zorgcentrum overleden nadat zij voor de tweede keer positief testte op het coronavirus. Een uniek geval, voor zover bekend. Kunnen mensen het virus voor een tweede keer oplopen? ,,In theorie wel, maar het is nog nooit aangetoond.”