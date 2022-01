LIVE | Unicef slaat alarm: grote leerachterstanden door corona

CORONAVIRUSOp de Internationale Dag van het Onderwijs slaat Unicef alarm over de grote leerachterstanden die door coronamaatregelen zijn ontstaan. Ruim 635 miljoen leerlingen worden nog altijd getroffen door volledige of gedeeltelijke schoolsluitingen. Het afgelopen etmaal zijn een recordaantal van 65.393 coronagevallen gemeld. Door de snelle stijging van het aantal positieve tests kunnen computersystemen de meldingen niet bijhouden, waardoor een groot deel nog niet is verwerkt.Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.