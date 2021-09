LIVE | Unmute Us: Cijfer Amsterdam is onzin, er liepen veel meer dan 35.000 mensen mee

coronavirusHet Unmute Us-protest in Amsterdam heeft 35.000 deelnemers getrokken, meldt de gemeente Amsterdam. De organisatie van Unmute Us stelde eerder dat in Amsterdam 80.000 mensen meededen. Initiatiefnemer van het protest Jasper Goossen noemt het door Amsterdam genoemde aantal van 35.000 onzin. Hij stelt dat er “veel en veel meer” mensen meeliepen.Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.