LIVE | ‘Vader Gerrit Jan van D. vertelde kinderen dat de wereld zou vergaan na contact buitenwereld’

Uitzonder­lijk: nu pas eerste matige vorst van deze winter

10:06 Kou is zeldzaam deze winter. Het is al bijna eind januari en pas vannacht was er voor het eerst sprake van matige vorst. In Maastricht werd het -5,4 graden Celsius. ,,Zo laat in de winter pas de eerste keer matige vorst komt absoluut heel weinig voor", vertelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.