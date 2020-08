LIVE | Vanaf vandaag online afspraak maken voor coronatest, Arubaanse overheid meldt 600 besmettingen in een week

CoronavirusHet RIVM en de GGD hebben de Tweede Kamer bijgepraat over de opmars van het coronavirus. RIVM-baas Jaap van Dissel noemde het ‘uitermate zorgelijk’ dat de voltooide bron- en contactonderzoeken door de GGD’en de afgelopen week flink zijn teruggelopen. Er kwamen vandaag 779 nieuwe besmettingen bij. Mede daardoor trekt het kabinet de teugels aan: mensen die met een besmet persoon in contact zijn geweest en reizigers uit oranje gebieden moeten verplicht in quarantaine. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.