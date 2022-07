LIVE | Veel blokkades bij distributiecentra supermarkten, nog nauwelijks problemen op de weg

Supersnel­recht verdachte van opruiing boerenpro­test, vrijdag voor rechter

Een 23-jarige man uit het Zuid-Hollandse Strijensas staat vrijdagmiddag voor de rechter in Rotterdam omdat hij opruiende berichten over de boerenprotesten zou hebben gedeeld. De man wordt via het zogeheten supersnelrecht vervolgd.

1 juli