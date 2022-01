LIVE | Veel horecazaken zaterdag toch open, Kuipers: uitgestelde zorg kan weer worden opgeschaald

Bezorgpro­ble­men PostNL in Den Haag veel groter dan gedacht; Tweede Kamer eist ophelde­ring

De problemen met de bezorging van brieven en andere poststukken in Den Haag blijken veel groter dan alleen in de wijk Benoordenhout. Honderden huishoudens daar hebben al drie weken geen post meer ontvangen. Maar nu blijkt het ook mis te gaan in andere gebieden. De ChristenUnie eist opheldering van de minister van Economische Zaken en Klimaat.

14 januari