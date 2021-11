LIVE | Veiligheidsberaad bespreekt nieuwe coronamaatregelen, nergens zoveel positieve tests als in Staphorst

Universi­teit Twente heeft enige baas met migratie­ach­ter­grond in Nederland: ‘Dat is soms eenzaam’

ENSCHEDE - Als Vinod Subramaniam (54) over het terrein van de Universiteit Twente wandelt, steekt hij vaak zijn hand op. Veel is anders sinds hij vertrok, maar er komt altijd wel een oude bekende voorbij. De nieuwe baas van de UT is geboren in India, een globetrotter, overal ter wereld thuis, maar voelt zich vooral Twentenaar. Hoe zit dat?

