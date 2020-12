LIVE | Virusmutatie duikt op in de VS, doodsbedreigingen voor minister-president Aruba vanwege avondklok

GGD’s Gelderland, Twente en Groningen vragen minister om inzet leger in brandbrief

27 december Hoewel het aantal coronabesmettingen in Nederland de laatste dagen heel voorzichtig lijkt te dalen, is de situatie in de zorg onveranderd problematisch. In het noorden en oosten van het land zijn de zorgen zo groot, dat de veiligheidsregio's Groningen, Noord- en Oost-Gelderland en Twente via een brandbrief de hulp van het leger hebben ingeroepen.