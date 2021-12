LIVE | VK heeft 20 miljoen boosterprikken gezet, Scholz: restricties voor ongevaccineerden noodzakelijk

CoronavirusPrinses Beatrix (83) is positief getest op het coronavirus. Zij zit thuis in isolatie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Wie per vliegtuig naar Groot-Brittannië reist is vanaf volgende week dinsdag verplicht om zich, met het oog op de omikronvariant, te laten testen voor vertrek. De coronatest mag maximaal 48 uur oud zijn. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.