LIVE | Vlaggen in VS vijf dagen halfstok vanwege half miljoen coronadoden

Man in Dordrecht aangehou­den na overlijden vrouw in Breda

20 februari De politie heeft vanmiddag in een woning aan de Cornelis Outshoornstraat in Breda een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Hulpdiensten hebben geprobeerd haar te reanimeren. Ze is ter plaatse overleden. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Een man uit Dordrecht is aangehouden.