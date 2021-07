LIVE | Voor het eerst sinds september minder dan 250 coronapatiënten in ziekenhuizen

CoronavirusHet aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 250. Voor het eerst sinds 16 september vorig jaar, 289 dagen geleden, komt het aantal opgenomen mensen onder dat niveau uit. Kinderen die in 2004 zijn geboren, en dit jaar dus 17 zijn geworden of nog worden, kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.