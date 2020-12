LIVE | Vrachtverkeer mag vanuit Frankrijk weer het Verenigd Koninkrijk in

Inspectie onderzoekt vreemde uitspraken arts: ‘Coronatest is verkapte vaccinatie’

22 december De inspectie onderzoekt omstreden uitspraken van een huisarts over de coronamaatregelen. De arts riep tijdens een manifestatie in Eindhoven mensen op zich niet te laten testen en vaccineren, omdat ze anders ‘eigendom van Microsoft’ worden. Ook zit het vaccin al stiekem in de coronatest, aldus de arts.