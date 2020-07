LIVE | Vriendin zoon Trump besmet met corona, malariamiddel toch ‘redder in de nood’?

We moeten nu leren knokken en niet vooruitlopen op een mogelijk tweede virusgolf, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En protestgroep Nederland in opstand wil ondanks een demonstratieverbod van de burgemeester toch de straat op in Utrecht. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.