LIVE | VS zetten Nederland op hoogste risiconiveau corona, weer bijna 12.000 nieuwe positieve tests

Pand in Leiden ontruimd na ontplof­fing zwaar vuurwerk

Zo'n honderd mensen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een appartementencomplex aan de Schipholweg in Leiden tijdelijk moeten verlaten nadat er binnen zwaar vuurwerk was afgestoken. Het pand stond vol rook en er lag nog meer zwaar vuurwerk binnen dat nog niet was afgegaan.

6 november