LIVE | Weer meer besmettingen in India, nieuw Nederlands vaccin tegen virusvarianten

De meest urgente ziekenhuisbehandelingen die door de coronacrisis zijn uitgesteld, moeten zodra dat weer kan binnen zes weken alsnog worden uitgevoerd. Maar het kan wel tot begin volgend jaar gaan duren voordat ook minder spoedeisende zorg helemaal is ingehaald. In India zijn het afgelopen etmaal opnieuw meer dan 200.000 coronabesmettingen vastgesteld. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.