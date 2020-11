LIVE | Wereldwijd recordaantal nieuwe coronagevallen: 3,3 miljoen in één week

Metro knalt door stootblok en wordt gered door walvis­staart: bestuurder aangehou­den

2 november Alsof het zo had moeten zijn. Het metrostel dat vannacht bij station De Akkers in Spijkenisse door zijn stootblok knalde, bungelt op de staart van het kunstwerk Saved by a Whale’s tail: Gered door een walvisstaart. Ondanks dat het bizarre ongeluk relatief goed lijkt afgelopen, blijkt het nog een enorme klus de metro veilig van het kunstwerk te takelen. De bestuurder van de metro is aangehouden.