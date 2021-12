LIVE | WHO-baas: Europa moet zich schrap zetten, ‘Omikronvariant rekt zorgsysteem op tot de grens’

Deze schattige foto’s van tante Bep (91) en minipaard Duval gaan ‘bijna viral’: ‘Een heel ontroerend moment’

Mooi, prachtig, geweldig, lief! De positieve reacties op de foto’s van de Dordtse tante Bep (91) die innig aan het knuffelen is met minipaardje Duval zijn niet aan te slepen. ,,Het was een heel ontroerend moment. Tante Bep is een vrouw die ondanks allerlei flinke tegenslagen heel positief in het leven blijft staan.”

21 december