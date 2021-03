LIVE | WHO raadt gebruik malariamiddel ten zeerste af tegen corona, Fauci houdt vast aan dubbele inenting

Noord-Hol­land vreest ‘zwart coronasce­na­rio’, ziekenhui­zen vol

1 maart De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is bang voor een ‘zwart coronascenario’ vanwege het grote aantal besmettingen in de regio. Dat is sinds vorige week verdubbeld. Het gebied heeft momenteel relatief het grootste aantal besmettingen en ziekenhuisopnames van Nederland.