LIVE | Wuhan-marathon op laatste moment afgelast, aantal nieuwe besmettingen Nederland licht gedaald

coronavirusHet afgelopen etmaal zijn er 5719 nieuwe coronagevallen geteld, een lichte daling ten opzichte van gisteren. Ondertussen is het aantal patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen wel licht gestegen naar 703. Het is voor het eerst sinds half augustus dat de ziekenhuizen meer dan 700 coronapatiënten behandelen. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.