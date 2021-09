LIVE | Zeker 15 miljoen vaccindoses verspild in VS, Nederland kleurt iets roder op Europese coronakaart

Geen ‘man’ of ‘vrouw’, dit is waarom Tijn (28) vecht voor een ‘X’ in het paspoort

30 augustus Geen ‘m’, geen ‘v’, maar een ‘X’ in je paspoort. Als het aan Utrechter Tijn de Jong (28) ligt, zou je in de toekomst zelf een keuze kunnen maken. Verplicht in het hokje man of vrouw geplaatst worden moet volgens hem verleden tijd zijn. Met de petitie ‘Het is tijd voor een X’ hoopt De Jong de Tweede Kamer te halen.