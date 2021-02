LIVE | Ziekenhuis wil snel prik voor alle zorgmedewerkers, 26 procent bevolking heeft corona-app

CoronaHet Maasstad Ziekenhuis wil dat het ziekenhuispersoneel dat tot nu toe nog geen coronaprik kreeg eerder aan de beurt is. Het Rotterdamse ziekenhuis weet hoe hard het coronavirus het personeel kan raken met tientallen langdurig zieken en een arts die recent overleed. ,,Ik wil dat mijn mensen veilig kunnen werken”, zegt de ziekenhuisbestuurder. Verder meldt coronaminister Hugo de Jonge vandaag dat ruim een kwart van de bevolking de CoronaMelder-app heeft gedownload. Dat is meer dan 26 procent. Wel is het aantal waarschuwingen via de corona-app afgenomen sinds de huidige lockdown. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.