Live: Zoektocht naar Anne gaat ook na oppakken verdachte verder

Wijn met liefde bereid door Oosterhoutse nonnen

9 oktober Nonnen in Oosterhout verbouwen wijn om hun eeuwenoude klooster Sint-Catharinadal te kunnen behouden. ,,Wijn verbindt, en verbinding is het grote woord in het hele project", aldus prior Maria Magdalena. Het is voor het eerst dat een Nederlandse kloostergemeenschap ervoor kiest om wijn te gaan verbouwen.