LIVE | Zorgminister: Bij ontwikkeling van coronavaccin mogen geen risico's worden genomen

Coronavirus‘Het gaat niet de goede kant op’, zegt gezondheidsminister De Jonge over het aantal van 1140 nieuw vastgesteld besmettingen met Covid-19. Dat aantal is het hoogste sinds maanden. ‘Reden tot zorg’, aldus de minister. Het gaat met name om de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Een grote scholengemeenschap gaat zeker drie dagen dicht nadat twee leerlingen en een mentor positief werden getest. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog.