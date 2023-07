LIVE | Zwaarste zomerstorm ooit: treinverkeer plat in groot deel Nederland, problemen op snelwegen

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eerder werd al een aantal trams stilgezet, omdat er takken op de bovenleidingen lagen, waardoor er geen stroom meer was. Passagiers in de trams en bussen krijgen de mogelijkheid om uit te stappen . ,,Als dat veilig is. Maar we kunnen ze niet ergens afzetten helaas'', aldus de woordvoerder.

Het Amsterdamse GVB heeft besloten bussen en trams voorlopig niet te laten rijden vanwege de extreme weersomstandigheden. ,,Er vliegt te veel rond, het is niet langer verantwoord'', laat een woordvoerder weten. Metro's en ponten blijven op dit moment nog wel in gebruik.

De NS laat weten dat het treinverkeer is gestaakt van en naar Alkmaar, Amersfoort Centraal, Amsterdam Centraal, Groningen, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Schiphol, Utrecht Centraal, Weesp, Zaandam en Zwolle . Op Twitter geeft de NS aan dat er momenteel geen vervangend vervoer is voor gestrande reizigers.

,,Het is nog niet bekend of in het verloop van de dag treinverkeer weer mogelijk wordt '', aldus de NS, die om 08.30 uur het treinverkeer in Noord-Holland en Flevoland stil legde. Inmiddels rijden in vrijwel heel Noord-Nederland geen treinen meer.

De NS weet voorlopig niet of het treinverkeer in het noorden van Nederland vandaag nog wordt hervat . De spoorwegmaatschappij besloot woensdagochtend om de treinen in een groot deel van Noord-Nederland niet meer te laten rijden vanwege de storm Poly. Op de website van NS staat dat dit naar verwachting tot 16.00 uur duurt, maar mogelijk ook langer.

In gebieden met code oranje moeten examinatoren besluiten of het verantwoord is om een rijexamen met een personenauto door te laten gaan of niet.

Het CBR heeft besloten alle rijexamens in gebieden waar code rood geldt woensdag te schrappen tot in elk geval 11.00 uur . Dat heeft een woordvoerder laten weten. Kandidaten moeten hun afspraak verplaatsen. Het CBR besluit in de loop van de ochtend of ook na 11.00 uur examens worden geschrapt.

Eerste zeer zware zomerstorm ooit

Storm Poly is de eerste zeer zware zomerstorm ooit. Voorwaarde daarvoor is dat er gedurende een uur windkracht 11 wordt gemeten bij een KNMI-station. Dat was het geval tussen 08.00 en 09.00 in IJmuiden, meldt WeerOnline.

Ook in Wijdenes (Noord-Holland) en Hoek van Holland is inmiddels sprake van een storm met een uurgemiddelde van windkracht 9.

Zware zomerstormen zijn zeer zeldzaam, laat staan een zeer zware zomerstorm. Op 25 juli 2015 was de vorige zware zomerstorm en toen was de zwaarste windstoot 122 kilometer per uur. De andere zware zomerstormen werden gemeten op 27 augustus 1912 in Hoek van Holland en 12 augustus 1914 in Vlissingen.