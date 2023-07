Live Zwarte Cross | Rest van de avond regen verwacht • De cross voor altijd op je buik

Dat was 'm

Wat hebben we weer genoten! Het was de dag van de vermiste 16-jarig jongen, Flemming en La Fuente.



Het feest op deze zaterdag van de Zwarte Cross is nog in volle gang, maar wij sluiten het liveblog voor vandaag. Morgenochtend zijn we er weer voor al het nieuws over het grootste betaalde festival van ons land.