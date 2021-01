LIVE | Zwitserland zet Nederland op quarantainelijst, Aruba verscherpt coronamaatregelen

Amsterdam­mer raakt verdwaald in Leidsche Rijn, laat Mercedes achter op fietspad en gaat te voet verder

5 januari Een klein mysterie voor de politie in Vleuten-De Meern vannacht: de bestuurder van een grijze Mercedes had zijn auto dwars op een fietspad bij het Berlijnplein geparkeerd en was nergens te bekennen. De politie wist te achterhalen dat het bleek te gaan om een verdwaalde Amsterdammer die te voet verder was gegaan.