Liz (7) verft T-shirts voor goed doel: ‘Ik wil mensen in het Sophia Kinderziekenhuis vrolijk maken’

Johan zat onder de bar toen 'Ted de Turk' zes mensen doodschoot: ‘Gratie voor hem is een koopje’

21 januari De man die op 5 april 1983 zes mensen doodschoot in het Delftse café 't Koetsiertje krijgt gratie. Zijn levenslange celstraf zit erop. Johan de Hoog is de zoon van de kroegbaas van destijds en overleefde de ongekende slachtpartij door onder de bar te duiken. ,,Een shock? Nee, we wisten dat dit kwam, maar hij heeft nu uiteindelijk zes jaar per dode gezeten, hij is er met een koopje af gekomen.”