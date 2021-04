Longarts luidt noodklok om overvol Delfts ziekenhuis: ‘IC, covid-afdeling en gewone afdelingen. 0 plek’

De versoepelingen van het Kabinet rond de corona-maatregelen staan in schril contrast tot de noodkreet vanuit het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Een anonieme longarts heeft in niet mis te verstane woorden via zijn twitteraccount naar buiten gebracht dat de ic-afdeling van het Reinier overvol is.

Zo twitterde de longarts (onder de naam ThePulminator) dinsdag: ‘Het Reinier de Graaf ligt dus, sinds vanmiddag helemaal vol. De ic, de covid-afdeling en alle gewone afdelingen. Gewoon 0 plek. Dit heb ik, sinds ik er werk, nog nooit meegemaakt. Dus vriendelijk verzoek voor Delft/Westland eo: krijg geen acute aandoening vannacht. Of hopen dat de ambulance bereid is je buiten de regio te vervoeren! Want in de regio is er nl nauwelijks opnamecapaciteit. Oorzaak is vooral de Covid drukte icm veel ziekteverzuim onder het personeel. Deels door Covid, deels omdat men het gewoon niet meer trekt #dezorgishetzat’, zo stelt de Delftse longarts.

Volgens eigen zeggen voelt hij zich soms alsof hij zelf deelnemer is aan een Fieldlab-evenement. ‘Het evenement genaamd de Nederlandse samenleving, wat de regering gecreëerd heeft door een jaar lang wanbeleid. Alleen kan ik me niet herinneren dat ik me ervoor heb ingeschreven. En nu toch verdere versoepelingen. De regering laat de zorgmedewerkers, maar eigenlijk al haar onderdanen voor de zoveelste keer enorm in de steek. Het beleid faalt aan alle kant. Daadkracht en visie ontbreekt. Code zwart was nog nooit zo nabij. Ik ben somber gestemd’, aldus de woedende longarts op Twitter.

Overbelasting

Het Reinier de Graaf ziekenhuis komt bij monde van directievoorzitter Carina Hilders nog met een reactie op de noodkreet van de boze longarts. Eerder al, in november vorig jaar, waarschuwde Hilders zelf voor overbelasting.

Quote Ook wij hebben de afgelopen tijd een aantal patiënten moeten overplaat­sen Hilders

,,Gelukkig kunnen we het aantal uitgestelde niet Covid-gerelateerde ingrepen, in goed overleg met de betreffende patiënten, nog beperken. De reguliere zorg loopt zo veel mogelijk door. Daar hebben patiënten ook recht op. Ook wij hebben de afgelopen tijd een aantal patiënten moeten overplaatsen. Dit is voor hen een ingrijpende ervaring. Je realiseert je dan eens te meer dat het een zware tijd is, ook voor Reinier. De druk op onze zorgprofessionals is erg hoog”, stelde zij toen.

