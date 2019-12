Longartsen ziedend over dreigende sluiting astmacentrum in Davos

Een groep vaderlandse longartsen is ziedend over de dreigende sluiting van het Nederlands Astmacentrum in het Zwitserse Davos. Met het kromme advies aan de minister om de behandelingen in het hooggebergte niet langer te vergoeden, laat het Zorginstituut de zwaarste astmapatiënten bijna letterlijk stikken, vinden ze. Vandaag boden de specialisten samen met (oud)patiënten een petitie aan in Den Haag. Wat is er precies aan de hand?

Wat gebeurt er in het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD), wie verblijven er en wat hebben ze te winnen bij een verblijf in de Alpen?

Het NAD ontvangt en behandelt ieder jaar tussen de 80 en 100 landgenoten met zeer ernstig astma. De jongste patiënten zijn 9 jaar, een leeftijdsgrens aan de bovenkant is er niet. Patiënten verblijven gemiddeld twee tot drie maanden in de kliniek, die ligt op een hoogte van 1600 meter. Ze volgen een intensief verbeterprogramma om het medicijngebruik terug te brengen en aan te sterken. Het ontbreken van huisstofmijt en andere astmaprikkels in het hooggebergte brengen de luchtwegen tot rust. Na de opname in Davos gaan patiënten met zwaar astma volgens de voorstanders met veel extra reserves terug naar zeeniveau.

Als dat zo is, en al zo lang, waarom wil het Zorginstituut de behandeling in Davos dan nú uit het ziektekostenpakket laten schrappen?

Het Zorginstituut vindt nergens overtuigend bewijs dat een opname in een astmacentrum op eigen bodem, zoals Heideheuvel bij Hilversum, minder resultaat geeft dan een verblijf in de Alpen. Het adviesorgaan negeert daarmee de uitkomst van een studie onder aanvoering het Utrechts Medisch Centrum waar het zelf om vroeg. Volgens de onderzoekers verbetert de kwaliteit van leven na een opname in de bergen voor een veel langere periode dan na een behandeling op zeeniveau.

Waarom neemt het Zorginstituut de conclusies uit het onderzoek, waar ze zelf opdracht tot hebben gegeven, niet over? En hoe is dit respectievelijk gevallen bij longartsen en zorgverzekeraars?

De reden om de minister toch negatief te adviseren, is volgens het Zorginstituut de rammelende opzet van het onderzoek onder 173 volwassenen en kinderen met ernstig astma. In de twee onderzoeksgroepen zouden te weinig willekeurig op zee- en bergniveau geplaatste deelnemers hebben gezeten. De zorgverzekeraars delen de mening van het adviesorgaan. Een groep longartsen in Nederland spreekt schande van de gang van zaken. De specialisten betichten het Zorginstituut van een verborgen agenda die aanstuurt op het sluiten van ‘Davos’.