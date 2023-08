Loonbedrijf zwaar gedupeerd door diefstal peperdure gps-systemen: ‘We zijn driedubbel genaaid’

Herwin te Bokkel, mede-eigenaar van het Aaltense loonbedrijf, is woedend. ,,Wij beginnen ’s morgens vroeg en werken door tot ’s avonds een uur of negen. Dan is het heel frustrerend dat een stel klootzakken spul van je jatten waar je heel hard voor werkt”, zegt hij.



Dat de dief of dieven de gps-systemen stelen, is snel verdienen: de apparaten zijn peperduur en kosten tussen de 15.000 en 20.000 euro per stuk. Voor Te Bokkel loopt de schade dus flink in de papieren, het gaat om minstens een halve ton.

,,En dan nog te bedenken dat we nieuwe apparaten moeten aanschaffen én het ons werk belemmert”, zegt Te Bokkel. De loonwerkers gebruiken de gps namelijk om efficiënt te werken en zo min mogelijk overlap te hebben met het bemesten.

‘Hier kun je niet tegenop werken’

Behalve dat dit minder mest kost en beter is voor de grond, scheelt het ook tijd. ,,Ja, we zijn nu inderdaad langer bezig. Dat was vroeger natuurlijk ook zo, maar we investeren niet voor niets in die systemen: we willen juist zo goed en gericht mogelijk werken”, zegt Te Bokkel.

Door de diefstal zegt hij zich ‘driedubbel genaaid’ te voelen. ,,We zijn de systemen kwijt, moeten ook nieuwe kopen én we kunnen de systemen nu uiteraard niet gebruiken. Hier kun je niet tegenop werken”, zegt hij.

Wijkagent Willem Saris snapt de frustratie van de Aaltense loonwerker.

Extra frustrerend is dat Te Bokkel het eerste slachtoffer is van een dergelijke diefstal sinds lange tijd in de Achterhoek. ,,Het was een tijd rustig met de diefstal van zulke systemen in ons werkgebied. Helaas zijn er nu weer lieden die er brood in zien die dingen te stelen”, zegt hij.

Is er weer een bende actief?

Voor zover bekend bij Saris is Te Bokkel het enige gedupeerde bedrijf. Voorlopig, benadrukt de wijkagent. ,,Want dat zegt natuurlijk niks over vandaag of morgen. Dan kunnen ze zomaar weer ergens anders hun slag slaan.”

Of er weer een bende actief is, zoals in 2020 toen twee mannen uit Litouwen werden opgepakt die onder meer in Varsseveld voor tonnen hadden buitgemaakt, is nog onduidelijk.

Camerabeelden van diefstal

De politie heeft in Aalten aangifte opgenomen en doet onderzoek. Te Bokkel wilde camerabeelden overdragen, maar daar heeft de politie niks aan.

,,Daar is namelijk niks op te zien”, zegt Te Bokkel. ,,Ik zie op een gegeven moment het licht aan gaan en een schim, maar geen mensen in beeld. Het kan niet anders dat ze hebben geweten waar de camera’s hangen.”

Het doet hem vermoeden dat er eerder een voorverkenning is geweest en dat de dief of dieven later zijn teruggekomen om hun slag te slaan. ,,Buren die ook camera’s hebben hangen, bekijken nu of op hun beelden wel mensen te zien zijn of bijvoorbeeld een auto”, zegt Te Bokkel.

Bel 112 bij verdachte situatie

Wijkagent Saris roept bovendien iedereen op het te melden als ze iets verdachts hebben gezien. ,,Een vreemd figuur op straat, een auto, het liefst een kenteken. Geef het door. Hoe klein het ook lijkt, wellicht helpt het ons”, zegt hij.

Ook benadrukt de wijkagent dat je altijd 112 mag bellen als je iets verdachts ziet. ,,Niet twijfelen, bellen! We komen liever een keer te vaak dan dat we niet komen en er blijkt wel wat aan de hand geweest.”

Mensen die denken iets gezien of gehoord te hebben omtrent deze zaak, kunnen daarover de politie bellen op 0900-8844.

